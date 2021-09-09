Найдены пропавшие в Красноярском крае школьницы

Появилась актуальная информация о пропавших школьницах из красноярского Лесосибирска. Пресса распространяет данные о том, что девочки найдены живыми.
Школьницы находились на возвышенности в лесу, передает 5-tv.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
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