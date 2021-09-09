У жителя Подмосковья похитили криптовалюту на 34 миллиона

Житель Московской области пострадал от действий мошенника. Уточняется, что у гражданина похитили криптовалюту при попытке использовать чужую учетную запись на бирже.
Сумма ущерба, по данным сайта "Подмосковье сегодня", составила 34 миллиона рублей. Подозреваемый на данный момент задержан.
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