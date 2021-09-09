В Подмосковье задержали закладчика с крупной партией наркотика

В Одинцовском округе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который промышлял распространением запрещенных веществ. У гражданина была при себе крупная партия наркотика.

Нарушитель правопорядка прибыл из Смоленской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство.