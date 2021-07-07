В Петербурге из-за задымления закрыли станцию метро

Сообщение об инциденте зафиксировано в Северной столице. Стало известно, что закрыли станцию метро "Василеостровская".
По информации Пятого канала, причиной этому стало задымление. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сообщение об инциденте зафиксировано в Северной столице. Стало известно, что закрыли станцию метро "Василеостровская".
По информации Пятого канала, причиной этому стало задымление. Обстоятельства случившегося выясняются.
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