В Щелкове мужчина зарезал полицейского из-за замечания

В подмосковном Щелкове было совершено тяжкое преступление. Стало известно, что местный житель зарезал сотрудника правоохранительных органов.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", перед этим злоумышленник распивал спиртное на детской площадке. Когда гражданин сделал замечание нарушителю порядка, тот ударил мужчину ножом. Позже выяснилось, что погибший работал в полиции.
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