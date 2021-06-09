В подмосковной деревне нашли 7 килограммов наркотика

В Подмосковье была ликвидирована нарколаборатория. Сообщается, что в бане в деревне Калитино нашли семь килограммов марихуаны.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемого заключили под стражу.
В Подмосковье была ликвидирована нарколаборатория. Сообщается, что в бане в деревне Калитино нашли семь килограммов марихуаны.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемого заключили под стражу.
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