В Петербурге пожилой мужчина упал на нож и умер

В полицию Санкт-Петербурга обратилась пожилая женщина. Она рассказала дежурному о том, что ее 53-летний сын по неосторожности упал на нож. Ранение он получил смертельное. На место прибыли специалисты, которые собрали все необходимые улики. Теперь правоохранители разбираются во всех обстоятельствах этой странной истории.
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