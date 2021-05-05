На Урале сошел с рельсов поезд

На станции Петухово Южно-Уральской железной дороги в Курганской области с рельсов сошли три вагона с углем. В результате инцидента никто не пострадал. Более того, даже содержимое вагонов не рассыпалось по округе. Причиной произошедшего называют ветхие шпалы. Обстоятельства произошедшего теперь устанавливают специалисты.
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