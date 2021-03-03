Жительница Подмосковья убила мужа во время попойки

В подмосковном Ступине правоохранители задержали женщину. Гражданка проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве.
Следствие полагает, что россиянка ударила мужа ножом во время попойки. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой. Расследование дела продолжается, передает "Радио 1".
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