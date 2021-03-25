Житель Кемеровской области получил серьезные ранения после взрыва пакета

В Кемеровской области мужчина серьезно пострадал из-за взрыва. Уточняется, что гражданин хотел подвинуть бесхозный пакет, который мешал ему открыть дверь своего гаража.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", пострадавшего увезли в больницу с осколочными ранениями. По факту случившегося открыли уголовное производство.
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