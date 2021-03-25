Под Липецком при пожаре погиб ветеран ВОВ

В селе Демкино под Липецком произошла трагедия. По данным СМИ, загорелся жилой дом, в результате чего погиб ветеран ВОВ.
Известно, что гражданин жил в доме один. Обстоятельства случившегося предстоит выяснять экспертам, сообщает РИА ФАН.
В селе Демкино под Липецком произошла трагедия. По данным СМИ, загорелся жилой дом, в результате чего погиб ветеран ВОВ.
Известно, что гражданин жил в доме один. Обстоятельства случившегося предстоит выяснять экспертам, сообщает РИА ФАН.
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