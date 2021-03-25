В Петербурге пресекли деятельность подпольного покерного клуба

В северной столице трое граждан стали фигурантами уголовного дела. Следствие полагает, что они организовали подпольный покер-клуб.
Помещение находилось в здании жилого дома, сообщает телеканал "360". Уточняется, что подозреваемые зазывали "клиентов" через социальные сети.
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