Жительница Мытищ истязала на камеру своего ребенка

Жительница Мытищ в скором времени окажется на скамье подсудимых. Следствие полагает, что гражданка на протяжении длительного времени истязала ребенка.
Уточняется, что речь идет о физическом воздействии и оскорблениях. По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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