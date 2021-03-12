С ледокола "Иван Крузенштерн" в Петербурге слили более ста тонн топлива

С ледоколом "Иван Крузенштерн" в северной столице произошла громкая криминальная история. Уточняется, что механик слил с него более ста тонн топлива.
По информации "Царьграда", сумма ущерба составила порядка четырех миллионов рублей. На данный момент злоумышленник задержан.
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