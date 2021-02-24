Москвича задержали с двумя килограммами наркотиков

В подмосковном Щелкове задержали москвича, которого подозревают в сбыте наркотиков. У злоумышленника нашли два килограмма психоактивного вещества.
По факту случившегося завели уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемого арестовали.
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