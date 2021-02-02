В Тюмени двое преступников подожгли квартиру во время задержания

В Тюмени двое преступников оказали серьезное сопротивление сотрудникам полиции во время задержания. Сообщается, что подозреваемые подожгли квартиру выстрелили в полицию пиротехническим изделием.
На данный момент злоумышленники задержаны. Они проходят фигурантами по делу о грабежах и разбое, передает URA.ru.
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