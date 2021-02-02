В Кузбассе пьяный мужчина разгромил магазин

Жителя Новокузнецка устроил погром в магазине. Уточняется, что в момент совершения преступления он находился под воздействием спиртного.
Злоумышленник на данный момент задержан, передает телеканал "360". Выяснилось, что гражданин был ранее судим.
Жителя Новокузнецка устроил погром в магазине. Уточняется, что в момент совершения преступления он находился под воздействием спиртного.
Злоумышленник на данный момент задержан, передает телеканал "360". Выяснилось, что гражданин был ранее судим.
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