Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал ЧС из-за проблем с двигателем

Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал ЧС. Стало известно, что у воздушного судна выявлены проблемы с двигателем.
Было принято решение вернуться в аэропорт, сообщает телеканал"360". По данным издания Москва 24, никто не пострадал.
Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет подал сигнал ЧС. Стало известно, что у воздушного судна выявлены проблемы с двигателем.
Было принято решение вернуться в аэропорт, сообщает телеканал"360". По данным издания Москва 24, никто не пострадал.
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