Стали известны подробности смертельной аварии на воде в Сургуте

Выяснилось, что смертельное столкновение катера и баржи в Сургуте произошло не на Оби, а на Черной реке. Баржа с автомобилями стояла на месте, когда в нее на полном ходу влетел катер, передает "Царьград".
В результате столкновения погиб владелец прогулочного судна и трое пассажиров. Среди пострадавших было трое взрослых и один ребенок.
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