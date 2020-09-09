Стали известны подробности смертельной аварии на воде в Сургуте

Выяснилось, что смертельное столкновение катера и баржи в Сургуте произошло не на Оби, а на Черной реке. Баржа с автомобилями стояла на месте, когда в нее на полном ходу влетел катер, передает "Царьград".

В результате столкновения погиб владелец прогулочного судна и трое пассажиров. Среди пострадавших было трое взрослых и один ребенок.