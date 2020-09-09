В Тамбовской области рухнул церковный купол (видео)

Позолоченный купол рухнул с десятиметровой высоты во время работ по его установке на строящуюся церковь в одном из сел в одном из сел Тамбовской области, передает сайт VSE42.RU. Сообщается, что стрела не выдержала нагрузки из-за сильного ветра. Верхняя часть и основание купола были повреждены. В результате ЧП никто не пострадал. Произошедшее попало на видео.
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