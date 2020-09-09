Челябинский депутат разбился насмерть в ДТП

Поздним вечером 8 сентября на 1862-м километре трассы Москва – Челябинск в Челябинской области автомобиль Subaru Legacy столкнулся с движущимся в попутном направлении Ford Focus, а затем налетел на разделяющий потоки отбойник и перевернулся. После этого машину протаранил ВАЗ-21112. Водитель – 19-летняя девушка – и пассажир, которым оказался депутат Полетаевского сельского поселения Константин Минеев, погибли на месте, передает URA.Ru.
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