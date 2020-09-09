В Ступино охранник похитил у своего работодателя 320 тысяч рублей

В подмосковном Ступино охранник вынес из офиса, в котором он работал, треть миллиона рублей. Отмечается, что злоумышленнику удалось совершить преступление, так как он нашел ключи от сейфа.
Подозреваемого поймали благодаря камерам видеонаблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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