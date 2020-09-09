Жительница Подмосковья в 14-й раз стала мамой

Жительница Подмосковья родила уже четырнадцатого ребенка. О многодетной семье активно пишут в СМИ, а россиянка уже успела стать локальной звездой.
По данным РИА ФАН, женщина призналась, что они с супругом не могли определиться, как назвать свое чадо, в итоге остановились на имени Валерия. Стоит отметить, что россиянка была удостоена почетного звания, а также получила две жилплощади от государства.
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