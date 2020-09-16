В Татарстане при пожаре погибли 2 человека

В Татарстане случилась трагедия. Уточняется, что селе Новое Шигалеево в одном из жилых домов произошел пожар.
В результате ЧП погибли два человека. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
В Татарстане случилась трагедия. Уточняется, что селе Новое Шигалеево в одном из жилых домов произошел пожар.
В результате ЧП погибли два человека. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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