В Костроме мужчина устроил драку с дворником

В Костроме дворник повздорил с местным жителем. Очевидец запечатлел конфликт на видео.
Работодатель встал на защиту дворника, заявив, что его действия не выходили за рамки самообороны. При этом в полиции выписали административный штраф всем участникам потасовки.
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