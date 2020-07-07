В Московской области сильный ветер снес палатку с продавщицей

В Красногорском районе Московской области россиянка пострадала из-за непогоды. Уточняется, что сильный ветер снес ее и ее палатку.

Проходящие неподалеку люди заметили это и помогли пострадавшей. На данный момент информации о том, получила ли женщина какие-либо травмы, нет.