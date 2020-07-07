Два новосибирца утонули при попытке спасти ребенка

На берегу реки Обь произошла трагедия. Три человека пытались спасти тонувшего ребенка, в результате двое граждан погибли.
По данным сайта VSE42.ru, еще одного россиянина унесло течением реки, он числится пропавшим. При этом сама девочка, которую пытались спасти, осталась жива.
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