В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку

В Симферополе пассажирский самолет Boeing 747 совершил вынужденную посадку. На борту воздушного судна было две сотни человек.
В результате случившегося никто не пострадал. Уточняется, что самолет летел из Екатеринбурга.
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