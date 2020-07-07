В Петербурге в доме генерала проводят обыски

В доме бывшего заместителя руководителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова проводятся обыски, передает "Царьград". Сообщается, что расследование связано с махинациями с больничными листами. Дело было возобновлено в сентябре 2019 года.

