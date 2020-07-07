Под Москвой задержали неудавшегося угонщика

На бульваре Строителей в городе Домодедово Московской области задержан мужчина в маске, который вместе с товарищем пытался угнать с неохраняемой парковки иномарку, пишет сайт "Подмосковье сегодня". При нем была сумка с отвертками, сверлами, шуруповертами, а также электронными устройствами для подавления сигнала GPS и отключения сигнализации. Второму подозреваемому удалось скрыться.

