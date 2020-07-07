В Казани затопило целый микрорайон

Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает Пятый канал. Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно устранить последствия коммунальной аварии.
Во время строительства ветки метро в Казани рабочие повредили магистральный трубопровод, передает Пятый канал. Вода затопила улицы целого микрорайона города. Экстренным службам удалось оперативно устранить последствия коммунальной аварии.
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