Пьяный уроженец Мурманской области поджег жену на Масленицу

Уроженец Мурманской области в нетрезвом состоянии поругался с женой и решил ее поджечь. Преступление было совершено во время масленичных гуляний.
По данным телеканала "360", пара распивала спиртное, когда началась ссора на почве ревности. Злоумышленник облил избранницу уайт-спиритом и поджег. Пострадавшая попала в больницу с ожогами 3% тела. Ревнивца арестовали, он признался в содеянном.
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