В Петербурге заступившийся за кондуктора мужчина избил пьяного дебошира

В Санкт-Петербурге произошел серьезный инцидент, который весь день обсуждают в СМИ и социальных сетях. По данным журналистов, в городском троллейбусе пассажиры устроили драку.

Уточняется, что сначала пьяный мужчина напал на кондуктора и ударил ее. За пострадавшую вступился неравнодушный гражданин, который решил утихомирить дебошира. В результате случившегося завязалась драка. В итоге один из пассажиров вызвал полицию, передает "Экспресс газета".