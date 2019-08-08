В Архангельске на детей обрушилась кровля здания

В Архангельске трое подростков получили травмы после обрушения кровли заброшенного здания. Инцидент произошел в среду, 7 августа, на территории поселка 14 лесозавода. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Согласно предварительной информации, подростки забрались в заброшенную трансформаторную будку и разожгли костер. Строение не выдержало тепла, и кровля упала на головы детей. Одному из них придавило ногу железобетонной плитой. Прибывшие на место спасатели вызволили ребенка из ловушки.
Другие также получили травмы – у одного подростка диагностировали перелом ключицы, у второго – черепно-мозговую травму. Детей доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося.
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