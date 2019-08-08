Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Новый аэропорт саратовцы и жители области ждали с советского
времени, однако из-за экономических трудностей реализация проекта откладывалась.
"Буквально несколько лет назад благодаря президенту Владимиру Путину мы
смогли начать строительство современного и комфортного аэропорта", -
отметил спикер Госдумы.
Нынешний аэропорт Саратова не отвечает современным требованиям. Воздушная гавань может принимать лишь 40 пассажиров в час и подходит далеко не для всех типов лайнеров. Есть проблемы и с расположением: аэропорт находится близко к центру города, поэтому местные жители часто жалуются на шум, сказал Володин.
Новая воздушная гавань Саратовской области откроется 20 августа. Аэропорт Гагарин станет серьезным шагом в развитии региона, уверен спикер. "Новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду", – отметил председатель нижней палаты.
Добраться до аэропорта пассажиры смогут автомобильной или железной дорогой, а также речным транспортом. Самым быстрым будет путь на электричке – доехать от Саратова до Гагарина на ней можно будет за 40 минут.
Вместе с руководством Саратовской области Вячеслав Володин осмотрел почти готовый к приему пассажиров аэропорт. Спикер убедился, что выявленные им ранее недочеты были исправлены. Территория стала комфортнее для маломобильных граждан, строители заменили скользкое покрытие на перроне электрички.
Председатель нижней палаты обратил внимание на капсулу космического корабля "Восход", установленную в терминале. Володин посоветовал открыть к ней доступ для посетителей. Особенно оценят капсулу юные пассажиры, уверен спикер.
Аэропорт Гагарин построен с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год или 570 человек в час. Общая площадь пассажирского терминала 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, 12 стоек регистрации.
Без замечаний не обошлось и во время посещения Вячеславом Володиным реконструируемого стадиона "Волга". Спикер Госдумы раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить реконструкцию арены к лету 2020 года. Парламентарий призвал власти города подготовить хорошую проектную документацию, обсудить ее с представителями спортивного сообщества города и предложить решение для реализации.
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