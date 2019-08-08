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Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
В конце августа в Саратовской области откроется международный аэропорт Гагарин. Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.
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Новый аэропорт саратовцы и жители области ждали с советского времени, однако из-за экономических трудностей реализация проекта откладывалась. "Буквально несколько лет назад благодаря президенту Владимиру Путину мы смогли начать строительство современного и комфортного аэропорта", - отметил спикер Госдумы.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нынешний аэропорт Саратова не отвечает современным требованиям. Воздушная гавань может принимать лишь 40 пассажиров в час и подходит далеко не для всех типов лайнеров. Есть проблемы и с расположением: аэропорт находится близко к центру города, поэтому местные жители часто жалуются на шум, сказал Володин. 

Новая воздушная гавань Саратовской области откроется 20 августа. Аэропорт Гагарин станет серьезным шагом в развитии региона, уверен спикер. "Новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду", – отметил председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru

Добраться до аэропорта пассажиры смогут автомобильной или железной дорогой, а также речным транспортом. Самым быстрым будет путь на электричке – доехать от Саратова до Гагарина на ней можно будет за 40 минут.

Вместе с руководством Саратовской области Вячеслав Володин осмотрел почти готовый к приему пассажиров аэропорт. Спикер убедился, что выявленные им ранее недочеты были исправлены. Территория стала комфортнее для маломобильных граждан, строители заменили скользкое покрытие на перроне электрички.

Аэропорт "Гагарин". Фото: saratov.gov.ru

Председатель нижней палаты обратил внимание на капсулу космического корабля "Восход", установленную в терминале. Володин посоветовал открыть к ней доступ для посетителей. Особенно оценят капсулу юные пассажиры, уверен спикер.

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru

Аэропорт Гагарин построен с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год или 570 человек в час. Общая площадь пассажирского терминала 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, 12 стоек регистрации.

Фото: saratov.gov.ru

Без замечаний не обошлось и во время посещения Вячеславом Володиным реконструируемого стадиона "Волга". Спикер Госдумы раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить реконструкцию арены к лету 2020 года. Парламентарий призвал власти города подготовить хорошую проектную документацию, обсудить ее с представителями спортивного сообщества города и предложить решение для реализации. 

Автор: 8 августа 2019, 13:56

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