Объявлено об опасности Крымского моста после массовой гибели

"Фанат Путина признал опасность Крымского моста: люди
ждут и боятся" – с таким заголовком вышел материал в украинском
интернет-издании "Обозреватель". Журналисты ссылаются на пост
пользователя Facebook Александра Горного, который поделился с подписчиками
наблюдениями о туристическом сезоне на полуострове.
По словам блогера, многие туристы заезжают на полуостров лишь на два-три дня и ищут самые бюджетные варианты жилья. "Массовый турист не готов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800 рублей/сутки", – отметил он.
Не добавляют популярности полуострову и высокие цены на продукты. Да и алкоголя туристы стали употреблять меньше, констатировал Горный. "Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнению с прошлым годом", – написал пользователь Facebook.
Он не исключил, что в 2020 году после достройки железнодорожной части Крымского моста ситуация с туризмом на полуострове будет еще хуже. По мнению блогера, власти региона не могут создать необходимую инфраструктуру для тех, кто приедет на поездах. "Как следствие мы увидим серьезные сбои и точки напряженности", – прогнозирует Горный.
Напомним, ранее появились сообщения о массовой гибели медуз-корнеротов в акватории Азовского моря. Украинцы полагают, что всему виной строительство Крымского моста.
Российские пользователи Сети утверждают обратное: по их мнению, в гибели морских обитателей виноват Киев, который перекрыл Северо-Крымский канал, что привело к повышению уровня солености воды.
Строительство переправы через Керченский пролив подходит к концу. Завершается возведение железнодорожной части Крымского моста. Первые поезда пройдут по нему в конце текущего года.
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