Под Петербургом живодер застрелил двух собак из ружья и скрылся

В Ленинградской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели нескольких собак. На данный момент известно, что животные были застрелены неизвестным.
По словам очевидцев, возле одного из домов по Шоссейной улице неизвестный мужчина на квадроцикле застрелил двух собак. В руках злоумышленника был предмет, похожий на ружье. После примерно пяти выстрелов мужчина скрылся. Правоохранители нашли и задержали предполагаемого стрелка. Он заявил, что оружие он не использовал, а рядом с застреленными собаками остановился из любопытства. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет газета "Петербургский дневник".
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