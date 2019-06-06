Инспектор ГИБДД в Башкирии пойдет под суд за попытку скрыть пьяное ДТП

В Башкирии перед судом предстанет сотрудник МВД, который пытался помочь другу-коллеге. Полицейский обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий – он пытался скрыть пьяное ДТП, виновником которого стал его приятель, пишет ToDay News Ufa.
Инцидент произошел в январе 2018 года. Пьяный сотрудник ДПС вылетел на своем Land Rover в кювет. Прибывший на место происшествия сотрудник ГИБДД попытался скрыть тот факт, что водитель был пьян и спал. Более того, полицейский зафиксировал, что в ДТП виновен мужчина, который был приглашен, чтобы отогнать машину с места ДТП. В результате, оба полицейских уволены.
Безобидная шутка переросла в настоящий бунт
Подробности неожиданного интервью
Шоумен столкнулся со сложным выбором
Наставница мечтает о тренерской работе
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
В сексе полный ноль
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Как быстро набрать вес?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.
Вещи из секондхенда
Как сделать лицо худым
Можно ли убежать от темного прошлого?
Оральный секс
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Подруга увела моего мужа.
Закрутила роман с турком, я замужем
Зачем скрывать своих детей?
Должна ли я содержать мать?
Двойная фамилия. Да или нет?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?