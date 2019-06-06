На Урале ребенок погиб в лагере из-за недосмотра вожатой

Бывшую вожатую детского лагеря в Челябинской области признали виновной в гибели ребенка. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на полтора года.
Девушка оставила детей без присмотра, зная, что те заняты опасной игрой. В процессе один мальчишка придушил другого, и тот потерял сознание. Ребенок упал, ударившись затылком о пол. В результате он получил фатальные травмы головы. Вожатую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет "URA.ru".
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