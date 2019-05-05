Дети погибших военных из Сирии и России встретят День Победы в "Артеке"
Первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин рассказал, что такая группа детей отправляется в "Артек" уже не в первый раз. "Для нас важно, что ребята едут на особую, майскую, смену", – цитирует его РИА Новости.
Во время отдыха в лагере дети примут участие в праздничном параде, отправятся в поход по местам боевой славы крымских партизан и мемориальную морскую экспедицию, а также посетят музеи Севастополя и поднимутся на один из кораблей Черноморского флота, который участвовал в походе в Сирию. Кроме того, ребята примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь-2019", организованной Фондом социальных и культурных инициатив.
"Когда в праздничные дни будут вспоминать павших в бою, они будут думать не только о прадедах, но и о своих отцах, отдавших жизнь в борьбе с глобальным злом международного терроризма. Это наследники победителей. Их прадеды победили в великой войне, их отцы доказали, что они достойны их памяти. Их дети сегодня говорят, что тоже будут защитниками России", – подчеркнул Дмитрий Саблин.
Он выразил благодарность Министерству обороны России, которое помогло "Боевому братству" организовать эту поездку.
"Наши военные с особой теплотой и заботой отнеслись к этим детям", – заметил первый заместитель председателя всероссийской организации ветеранов.
Дмитрий Саблин напомнил, что война в Сирии идет уже девятый год, и дети в сознательном возрасте просто не видели мирной жизни. Для них это возможность не только отдохнуть и увидеть Россию, но и повстречать новых друзей.
"Дети уже подружились, активно общаются между собой. Ребята из разных сирийских провинций, в том числе из Хамы, где и сейчас идут бои. А учатся они в школе в Тартусе, городе-побратиме Севастополя", – рассказал политик.
В сам Севастополь ребята приедут на празднование 75-летия освобождения города. Они уже выучили гимн города на русском языке. А перед вылетом в Россию на авиабазе Хмеймим вместе с русскими летчиками они спели знаменитую "Катюшу". Кроме того, на военной базе юные путешественники побывали в местном музее, центре психологической разгрузки, посмотрели на авиатехнику, а также попробовали солдатский ужин.
Дети погибших сирийских военных приехали в крымский «Артек» на 9 Мая https://t.co/5LSR1Voskq pic.twitter.com/WpvHXkCAJ5— Дмитрий Саблин (@dmitriy_sablin) 5 мая 2019 г.
Для детей военных из России и Сирии, погибших в борьбе с международным терроризмом, предусмотрена отдельная экскурсионная программа в Москве. Им предстоит не только посмотреть на город, побывать в Кремле, на Поклонной горе и в зоопарке, но и познакомиться с российскими спортсменами. Планируется, что встретится с ребятами и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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