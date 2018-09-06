Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина

Омске загорелось одноэтажное здание. Из-за этого над городом поднялся столб дыма.

Возгорание произошло в бывшем магазине, который был заброшен. Очевидцы сообщили, что дым был виден с другого берега Иртыша. Фотографии пожара стали появляться в соцсетях. Комментаторы предположили, что в бывший магазин забрались бродяги, которые и устроили пожар, передает gorod55.ru.