Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)

Громкий скандал разгорелся в Красноярске из-за поведения воспитательницы одного из детских садов. Женщина позволяла себе жестоко обращаться с малышами.

Ролик с издевательствами выложила в Сеть мать двухлетней девочки. Инцидент произошел в частном детском центре. На кадрах видно, как педагог за волосы тащит к шкафчику малышку, а потом толкает второго ребенка.

Записью заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту сотрудники Следственного комитета России по Красноярскому краю проводят проверку, отмечается на сайте ведомства.