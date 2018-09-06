Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Ролик с издевательствами выложила в Сеть мать двухлетней девочки. Инцидент произошел в частном детском центре. На кадрах видно, как педагог за волосы тащит к шкафчику малышку, а потом толкает второго ребенка.
Записью заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту сотрудники Следственного комитета России по Красноярскому краю проводят проверку, отмечается на сайте ведомства.
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