По пути из Самары в Екатеринбург пропали три человека

Трое молодых людей пропали по пути из Самары в Екатеринбург. Они перестали выходить на связь с родными еще в конце июля.

"Сергей с двумя друзьями, Ромой Хасановым и Сергеем Москалевым, уехал в Питер на заработки. Он выехал из поселка Сарга в Шалинском районе 8 июля. Ребята приехали в Екатеринбург, оттуда – в Питер и Самару", – рассказала мать одного из пропавших. К поискам подключилась полиция, сообщает tagilcity.ru.

