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Регионы

По пути из Самары в Екатеринбург пропали три человека

прочитано 436 раз

Трое молодых людей пропали по пути из Самары в Екатеринбург. Они перестали выходить на связь с родными еще в конце июля.

"Сергей с двумя друзьями, Ромой Хасановым и Сергеем Москалевым, уехал в Питер на заработки. Он выехал из поселка Сарга в Шалинском районе 8 июля. Ребята приехали в Екатеринбург, оттуда – в Питер и Самару", – рассказала мать одного из пропавших. К поискам подключилась полиция, сообщает tagilcity.ru.

8 августа 2018, 16:47

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