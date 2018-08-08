Дерзких воров осудили за кражу кролика и 25 голубей

В Омской области осудили двух мужчин, которые совершили кражу еще 9 мая 2018 года. Злоумышленники в День Победы проникли в голубятню. Они унесли 25 породистых птиц и кролика.

Преступников быстро поймали. При обыске у них обнаружили наркотические вещества. К сожалению, не все голуби выжили.

Злодеи получили условный срок, пишет gorod55.ru. "В ходе расследования часть похищенных голубей и кролика удалось вернуть потерпевшему, остальные животные погибли", – сообщили в местной прокуратуре.