Дерзких воров осудили за кражу кролика и 25 голубей

В Омской области осудили двух мужчин, которые совершили кражу еще 9 мая 2018 года. Злоумышленники в День Победы проникли в голубятню. Они унесли 25 породистых птиц и кролика.
Преступников быстро поймали. При обыске у них обнаружили наркотические вещества. К сожалению, не все голуби выжили.
Злодеи получили условный срок, пишет gorod55.ru. "В ходе расследования часть похищенных голубей и кролика удалось вернуть потерпевшему, остальные животные погибли", – сообщили в местной прокуратуре.
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