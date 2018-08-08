Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию

Каждый российский регион должен разработать свою программу по развитию цифровой экономики с учетом местной специфики, при этом главная цель всех дорожных карт должна состоять в улучшении качества жизни людей. Об этом заявил зампред Совфеда, председатель Совета по развитию цифровой экономики, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



По его словам, в программах по развитию цифровой экономики регионы должны предусмотреть меры по стимулированию технологического предпринимательства, по поддержке и защите интересов российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения. Кроме того, подчеркнул Турчак, дорожные карты должны включать мероприятия по развитию человеческого капитала и ряд других направлений, но при этом с обязательным учетом местных особенностей.

В то же время Совет по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента подготовит рекомендации для регионов и будет следить за реализацией программы. В числе задач мониторинга – выявление как лучших практик с целью их дальнейшего продвижения, так и худших, чтобы понять причины сбоев и устранить их. "Для дополнительной мотивации регионов создадим свой рейтинг уровня развития цифровой экономики", – отметил Турчак в своей колонке на страницах газеты "Известия".

Секретарь Генсовета "Единой России" подчеркнул, что субъекты Федерации нуждаются в четких ориентирах и конкретных предложениях относительно формирования и содержания дорожных карт. Он посетовал, что пока многие люди, включая представителей местных властей, не понимают специфики цифровой экономики. "Мы не можем подходить к ее развитию с позиции "если регион хоть что-то делает в этом направлении, уже хорошо". Программы должны быть с конкретными показателями, а их целевые значения – амбициозными", - заявил вице-спикер Совфеда.

По его словам, цифровая экономика даст толчок в развитии сельского хозяйства, технология блокчейн создаст новые перспективы в финансовой отрасли, а так называемые умные контракты (Smart contract) защитят людей от мошенничества.

"Это другой экономический уклад, в который мы переходим, создавая новые технологии, платформы, бизнес-модели, и внедряя их во все сферы нашей жизни, повышая в целом ее качество", – отметил зампред Совета Федерации.

В России развитие нового экономического уклада происходит неравномерно, подчеркнул Турчак. По его словам, в то время как в одних регионах будущее уже наступает, в других из-за недостатка средств с трудом выполняются даже текущие обязательства, что уж говорить про инвестиции в цифру.





Парламентарий напомнил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета законодателей в апреле этого года был поднят вопрос о дополнительных трансфертах в региональные бюджеты на нужды цифровизации. "Президент поддержал нас и дал поручение рассмотреть возможность включения расходов регионов на развитие цифровой экономики в состав затрат, учитываемых при определении размера дотаций", – отметил Турчак. По его словам, Совет по развитию цифровой экономики при верхней палате возьмет вопрос расчета дотаций на себя.

При этом законодатель подчеркнул, что цифровизация позволяет повысить эффективность госрасходов, увеличить доходы за счет высокотехнологичных предприятий. "Но эту выгоду регионы смогут получить только при качественном планировании и эффективном управлении программами цифровизации", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие цифровизации, Турчак назвал устаревшую законодательную базу. По его словам, в настоящее время проводится экспертиза 16 нормативно-правовых актов, разработанных правительством.

"Всего планируем проанализировать около 50 законопроектов", – уточнил парламентарий.

Вместе с тем он призвал не доводить ситуацию с развитием цифры в России до "зарегулирования со всех сторон". Турчак подчеркнул, что темпы изменений в этой сфере уже опережает скорость принятия нормативно-правовых актов. Есть вопросы, где участие власти должно сводиться лишь к созданию необходимых условий для развития, пояснил зампред верхней палаты.





Он привел в пример Калининградскую область, где с начала этого года для научной деятельности и сферы информационных технологий созданы специальные условия в рамках особой экономической зоны. Минимальный порог инвестиций для получения статуса резидента был снижен со 150 до миллиона рублей в течение трех лет. Более того, для участников предусмотрены определенные налоговые преференции. "Это уже привело к тому, что за восемь месяцев нынешнего года в число резидентов было включено 46 новых организаций, в то время как за весь 2017-й их было 27", – рассказал Турчак. Отметил законодатель и успехи Новгородской области, где за это же время было запущено 12 проектов.

Развитие цифровой экономики должно нести пользу для каждого человека, подчеркнул секретарь Генсовета "ЕР". "Ее смысл в том, чтобы жители каждого региона почувствовали улучшение качества их жизни", - резюмировал он.

Напомним, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан в апреле 2018 года. В его состав включены члены верхней палаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов, научные деятели, представители профессиональных объединений, госкомпаний, предприниматели. Первое заседание совещательного органа под председательством Андрея Турчака состоялось 1 августа в Калининградской области.