Россиянин избил дочь-подростка ремнем и получил срок

В Архангельской области 46-летний мужчина систематически истязал 14-летнюю дочь. Отец бил девочку ремнем, сообщает FlashNord.

Узнав об издевательствах, органы опеки изъяли подростка из семьи и поместили в интернат. В отношении тирана было возбуждено дело. Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.