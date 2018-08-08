Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
В коротком ролике педагог показала, как страдает девушка, оставшаяся летом без отпуска, когда все ее знакомые уехали на море и хвастаются путешествиями в социальных сетях. Однако народ не оценил шутку учительницы, передает Пятый канал.
Россияне возмущены поведением девушки. В сети разгорелся спор, позволительно ли работнику школы оголяться на публике. Некоторые вспомнили, что недавно в Омске разгорелся похожий скандал – после фотографий в пин-ап образе учительницу уволили с работы, правда, потом приняли обратно. Жители Калининграда также потребовали отстранить педагога.
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