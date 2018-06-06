Тела утонувших влюбленных нашли у реки под Волгоградом

Мужчина, гулявший у реки Хопер, наткнулся на останки человека. Он позвонил в полицию, прибывшие на место правоохранители практически сразу установили личность погибшего. Им оказался 50–летний житель Урюпинского района, передает novostivolgograda.ru.
В начале февраля мужчина вместе с 20-летней возлюбленной пропал. Как рассказывали друзья пары, после застолья они сильно навеселе уехали на "Ниве" домой. После этого влюбленных никто не видел. Позже из реки выловили автомобиль, а в начале мая удалось обнаружить на берегу тело женщины.
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