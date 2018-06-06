В Башкирии на шестилетнюю девочку опрокинулось ведро с кипятком

В Кушнаренковском районе Башкирии едва не погибла оставленная без присмотра шестилетняя девочка. На малышку опрокинулось ведро с горячей водой, передает ToDay News Ufa.
Как рассказали в полиции, молодая мама оставила на плите ведро с водой и вышла на короткое время из дома. В это время на кухне находился ребенок. Девочка случайно опрокинула на себя кипяток, когда пробегала мимо плиты. Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали.
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