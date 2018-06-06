Водитель "Яндекс.Такси" 150 метров тащил по асфальту пешехода

Главное управление МВД по Ростовской области проводит проверку по факту инцидента на территории дачного товарищества "Импульс". Как передает rostovgazeta.ru, поводом стали действия водителя "Яндекс.Такси", который проехал на запрещающие знаки, сбил пешехода и протащил его 150 метров.



Очевидцы сняли на видео таксиста, который проигнорировал запрещающие знаки и уперся в шлагбаум. После того как местные жители перегородили ему дорогу, он наехал на мужчину и протащил его около 150 метров. Пострадавшему понадобилась медпомощь.